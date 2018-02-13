Член ММ Айдын Гусейнов предложил назвать Гарадагский район Баку именем Гейдара Алиева.

Он отметил важную роль Гейдара Алиева в развитии Гарадагского района. Переименование депутат предложил приурочить к 95-летию со дня рождения Гейдара Алиева.