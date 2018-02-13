Президент России Владимир Путин отменил ближайшие публичные мероприятия, рассказали «Дождю» три источника близких к Кремлю. Ранее он отменил поездку в Сочи. Собеседники дают разные версии: от болезни до усложнившейся ситуации в Сирии.

Владимир Путин отменил как минимум два ближайших публичных мероприятия. Во вторник он должен был провести в Кремле совещание по гражданской микроэлектронике. Этого совещания не будет, говорит собеседник, близкий к организации мероприятия. В среду Путин планировал принять участие в форуме «Наставник», который проводит Агентство стратегических инициатив. В начале февраля Путин публично обещал приехать на форум. Он был в планах главы государства, говорят собеседники, знакомые с графиком Путина. По их словам, сегодня утром пришла информация об отмене мероприятия.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на момент публикации материала не ответил на вопрос «Дождя» о причинах изменения планов Путина.

Ранее президент отменил командировку в Сочи. Она должна была состояться в понедельник, но в воскресенье вечером журналистам кремлевского пула, которые должны были сопровождать главу государства, пришло сообщение об отмене поездки. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков связал решение с разбившемся в воскресенье самолетом в Подмосковье. Это сделано, чтобы глава государства в случае необходимости мог лично координировать расследование и работы по оказанию помощи пострадавшим, сообщали в новостях «Первого канала».

На следующий день Путин действительно работал в Москве — он встретился с главой Палестины Махмудом Аббасом, а также с финалистами конкурса «Лидеры России». Путин говорил хрипло и в начале встречи извинился за то, что потерял голос. «Простудился, но продолжает работать», — прокомментировал позже Песков.

На опубликованной на сайте kremlin.ru записи со встречи видно, что глава государства ведет себя достаточно рассеяно. Было видно, что президент нездоров, говорит собеседник «Дождя», участвовавший в мероприятии. Он несколько раз задавал участникам вопросы, ответы на которые они дали ему ранее. Так, одна из выступающих рассказала главе государства, о том, что жила ранее в Новосибирске, а Путин переспросил ее, где она ранее проживала.

Корреспондент «Дождя», как и журналисты некоторых других независимых СМИ, на это мероприятие приглашен не был, хотя в поездку в Сочи ранее приглашался. В пресс-службе президента это объясняли меньшими по сравнению с Сочи размерами помещения для встречи.

Если болезнь президента затянется, не исключено, что пресс-службе президента придется публиковать старые встречи Путина с чиновниками под видом новых, говорит собеседник, близкий к Кремлю. По его словам, властям в разгар избирательной кампании невыгодна тема болезни лидера.

Источник, близкий к Кремлю, участвовавший в организации одного из мероприятий с участием Путина, говорит, что они не получали никаких официальных объяснений о причинах неприезда Путина. Неформально, говорилось, что это может быть связано с некими событиями в Сирии, отмечает он. Ранее СМИ сообщали о массовой гибели сотрудников частной военной компании «Вагнер», однако, оценки числа жертв кардинально разнились — от нескольких человек до нескольких сотен.

Последний раз публично о болезнях первых лиц становилось известно от самого Путина. В марте прошлого года премьер Дмитрий Медведев отменил открытые для прессы мероприятия. О его болезни на совещании с членами правительства Путин решил сообщить. «Не уберегли Дмитрия Анатольевича», — сообщил он. Позже Медведев опроверг информацию о болезни. «Вас с выздоровлением, Дмитрий Анатольевич», — сказал ему участвовавший в первом после этого публичном мероприятии с участием премьера директор некоммерческого партнерства «Объединение добросовестных участников рынка перевозок «Эверест» Павел Осеев. «Да я и не болел», — ответил Медведев.

Информация об исчезновении Путина из публичного пространства появляется регулярно. Последний раз это произошло летом прошлого года. Источники «Дождя» это связывали с желанием Путина провести неформальный отпуск.