Дэвид Духовны, звезда «Секретных материалов», обескуражен поведением фанатов шоу. Каждый раз, когда 57-летний актер начинает общаться с поклонниками, ему задают один и тот же вопрос: правда ли, что сериал закрывают? И этот вопрос, как признался актер, совершенно выводит его из себя. Ведь сейчас в разгаре очередной, 11-й по счету, сезон сериала, и Дэвид хотел бы, чтобы поклонники обсуждали именно его. Более того, у него сложилось впечатление, что интерес к текущему сезону практически утрачен. А все из-за того, что коллега Духовны по сериалу, Джиллиан Андерсон, объявила, что покидает шоу, что и породило слухи о его закрытии…

«Мне кажется, что сейчас многие ставят «телегу впереди лошади», когда обсуждают конец «Секретных материалов». Быть может, мы лучше поговорим о текущем сезоне? Мы сняли 10 отличных, как мне кажется, эпизодов. Так давайте пока ими наслаждаться! Нет никакого смысла обсуждать, что будет дальше! » — заявил актер, не скрывая раздражения (цитата по 7Дней).

Как считают недоброжелатели Духовны, актер злится на Андерсон из-за того, что та поторопилась со своим сообщением об уходе. Похоже, что фанаты не верят в то, что он без Джиллиан сумеет удержать рейтинги шоу и оно не будет закрыто.

Напомним, первый сезон «Секретных материалов» вышел на телеэкраны еще в 1993-м и шел с успехом до 2002-го. Потом, после 14-летнего перерыва было принято решение о возобновлении сериала и было снято еще 2 сезона — 10-й и 11-й, причем оба тоже были встречены зрителями с энтузиазмом. А вот будет ли теперь, после того, как Андерсон заявила об уходе, снят 12-й сезон, не знает пока никто.