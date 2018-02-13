Нападающая сборной Азербайджана по волейболу Наталья Мамедова заняла девятое место в списке самых результативных игроков регулярного чемпионата России.

Как передает «Азериспорт», Мамедова, выступающая за «Динамо-Казань», набрала 230 очков в 17-и проведенных матчах — при этом, 169 очков она заработала в атаке, 39 на блоке, а еще 22 – эйсами.

Тем временем, блокирующая Ксения Позняк стала 42-й со 119-ю очками (66 – атака, 44 – блок, 9 – эйсы).

Лучшим бомбардиром же стала Наталья Гончарова из московского «Динамо» (368 очков).