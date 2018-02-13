Стало известно число людей с ограниченными возможностями в Азербайджане.

Как сообщает АПА, выступивший на сегодняшнем заседании председатель комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Хады Раджабли сказал, что в стране есть 620 тыс. людей с ограниченными возможностями.

Он сообщил, что это составляет 6% от населения страны: «Несмотря на то, что в последние года численность населения выросла на 1,5 млн. человек, роста числа людей из этой группы нет. Причина этого развитие центров реабилитации».