В Российском информационно-культурном центре в Баку открылась необычная фотовыставка «Москва-Баку. Взгляд сквозь километры», посвященная предпринимателям и общественным деятелям, родившимся в Азербайджане, но строящим свой бизнес и реализующим творческие проекты в России. Экспозиция организована российским журналом «Russian Business Guide» при содействии Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Союза журналистов России, Торгового представительства России в Азербайджане и представительства Россотрудничества в Азербайджане.

Герои выставки — бизнесмен Год Нисанов, советник губернатора Московской области по культуре Нармина Ширалиева, телеведущая Светлана Зейналова, певец Bahh Tee, основатель компании «Лукес-Д» Шахид Аскеров, директор Московского Академического театра сатиры Мамед Агаев, кинодраматург и прозаик Наргиз Багирзаде, ресторатор Шамседдин Балабеков, генеральный директор «Академфармацевтика» Шаиг Мамедов, врач-хирург Фазиль Курбанов, нападающий футбольного клуба «Химки» Кямран Алиев и многие другие.

Всего в экспозицию вошли 36 фотографий, подготовленных профессиональными фотографами журнала «Russian Business Guide». В каждой фотографии — личная история, фрагмент жизни, наполненный планами и мечтами, рабочим настроением или любовью к искусству.

Как отметил выступивший на открытии выставки «Москва-Баку. Взгляд сквозь километры» временный поверенный в делах Российской Федерации в Азербайджане Олег Мурашев, наши страны тесно связывают дружба и многовековая история, крупные культурные, гуманитарные и экономические проекты. «Большая заслуга в развитии двусторонних отношений принадлежит азербайджанским бизнесменами, представителям культуры и искусства, спорта и политики, которые живут и работают в России. И сегодняшняя выставка — своего рода необычный ракурс добрых взаимоотношений между нашими странами», — подчеркнул О.Мурашев, слова которого приводит издание «Москва-Баку».

Об особых взаимоотношениях между Азербайджаном и Россией говорил также Архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр. «По долгу своей деятельности мне приходится много ездить по России, и я практически везде встречаю выходцев из Азербайджана, которые принимают самое активное участие в жизни этой страны. Наши соотечественники успешно и плодотворно трудятся в сфере политики, бизнеса, науки, медицины, культуры. Именно через них россияне знакомятся с Азербайджаном, узнают о традициях и культуре нашей страны», — отметил Владыка Александр.

Главный редактор журнала «Russian Business Guide» Мария Суворовская рассказала о том, с чего начиналась фотовыставка, об ее истории. Восемь лет назад в Санкт-Петербурге один из азербайджанских журналистов признался Марии, что никакие красоты Рима, Вены и Парижа не сравнятся с красотой его родного Баку. «Он так увлеченно рассказывал о родном городе и Азербайджане, что мне очень хотелось увидеть вашу страну. Спустя пару лет я впервые побывала в Баку и, как сотни тысяч туристов, влюбилась в этот город. А в 2017 году, занимаясь подготовкой очередного номера журнала, посвященного бизнес-связям между нашими странами, я познакомилась с огромным количеством азербайджанских предпринимателей, которые снова и снова повторили ту самую фразу: «Нет ничего красивее на планете чем любимый Азербайджан!». Они, в свою очередь, познакомили меня и моих коллег со своими друзьями-соотечественниками, которые живут и работают в России — представителями культуры, политики, режиссерами, врачами, писателями, актерами. Тогда-то и родилась идея — собрать воедино фотопортреты всех этих замечательных людей в одну выставку. Мы собрали людей, которые своим делом помогают регионам, городам развиваться. Но в то же время, нам было важно, чтобы эти герои помнили и привносили в Россию традиции Азербайджана, создавая тем самым своеобразную культурную нить между нашими государствами», — рассказывает М.Суворовская.

Один из героев фотовыставки — московский предприниматель с азербайджанскими корнями, основатель одного из главных мясных производств Подмосковья — компании «Лукес-Д» и сети магазинов фермерской продукции «Фермач» Шахид Аскеров специально прилетел в Баку, чтобы побывать на открытии экспозиции. «Я родился в селе Гиль Гусарского района. Учился в Баку, а после института отправился покорять Сибирь. Потом оказался в Москве. Тогда-то мне и пришла в голову идея открыть небольшую ферму в селе Новый Милет Балашихинского района. Арендовал небольшой цех и заброшенный телятник. Восстанавливали здания с нуля, пришлось полностью перестроить помещения. Много усилий и трудов ушло на все это», — рассказывает Ш.Аскеров. Сегодня бренд «Фермач» занимает свою нишу на московском агропромышленном рынке, а его продукцию успели полюбить потребители. На самом деле, совершенно не важно, как выглядит человек, какого цвета его глаза и волосы, какой он национальности и вероисповедания, считает Шахид Аскеров. Гораздо важнее быть хорошим человеком, порядочным, честным и надежным. Человеком, чтящим свои корни, свою историю и происхождение.