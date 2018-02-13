Арбитражный суд Московской области признал обоснованным и включил в реестр требований кредиторов бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова долг перед кипрской Sezaria Limited на 8,93 млрд руб., соответствующее определение опубликовано на сайте арбитража.

Как сообщают «Ведомости», в общей сложности в реестр на данный момент включены долги Исмаилова перед входящим в группу ВТБ «БМ-банком» (19 млрд руб.), бизнесменом Виталием Мащицким (1,87 млрд руб.) и Deutsche Bank (967 млн руб., обеспечены залогом).

Исмаилов был признан банкротом по иску «БМ-банка» в марте 2017 г. Долги бизнесмена возникли из его поручительств по кредитам ранее контролируемых им компаний «Руслайн 2000» и Tropicano Finance B.V. на $240,4 млн.

В России Исмаилов, основатель группы АСТ и экс-владелец Черкизовского рынка, проходит обвиняемым по делу об убийствах и незаконном обороте оружия. Исмаилов был заочно помещен под стражу решением суда и объявлен в международный розыск.

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