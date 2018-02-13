НАТО приветствует переговоры между Турцией и США по ситуации на севере Сирии, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, сообщает РИА Новости.

«Я приветствую наличие контактов, проведение переговоров между Турцией и США, чтобы разрешить вопросы, [возникшие] на севере Сирии», — сказал Столтенберг журналистам.

По его словам, альянс «не присутствует на месте, но продолжит оказывать поддержку коалиции и Турции».

Он сообщил, что находится в контакте с турецким руководством, в том числе с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

«Я приветствую тот факт, что Турция проинформировала союзников [об операции в сирийском Африне], и ожидаю, что она продолжит информировать союзников по НАТО», — заявил генсек.