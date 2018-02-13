В Оренбурге уроженка Ходжалы погубила всю свою семью: четверо азербайджанцев погибли и пятеро тяжело ранены в результате страшного пожара, произошедшего в этом уральском городе в понедельник, 12 февраля. Об этом Sputnik Азербайджан сообщил председатель Азербайджанской национально-культурной автономии Оренбурга Яшар Масимов.

Отметим, что возгорание зарегистрировано 12 февраля в 13:54 по местному времени в квартире по адресу: город Оренбург, улица Салмышская, дом 58/1, девятый этаж. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

По словам Масимова, среди жертв пожара есть и граждане Азербайджана, и граждане России. Буквально 13 февраля утром стали известны имена пострадавших. Так, в результате происшествия погибли Гулиев Хатам Акиф оглу, 1980 года рождения, трехлетняя Гулиева Лейла Хатам гызы, шестилетний Гулиев Эйсавар Хатам оглу, и некто Амрах приблизительно 48 лет, чья личность полностью пока не установлена.

Тяжело пострадали в результате пожара восьмилетняя Гулиева Севиндж Заур гызы, 19-летняя Гулиева Айтен Эйсавар гызы, Гулиева Садагат Эйсавар гызы, 1992 года рождения, Гулиева Севиндж Шираслан гызы, 1969 года рождения, и 82-летняя Гулиева Иззет.

«Дело в том, что имена пострадавших и погибших установлены после длительных бесед с родными и соседями Гулиевых. Пострадавшие госпитализированы в разные больницы. Садагат Гулиева почти полностью обгорела и у врачей нет надежды на то, что она выживет. Сейчас я направляюсь в больницы, там собрались представители диаспоры. Необходимо собрать денежные средства, чтобы отправить тела на родину», — сказал Масимов.

По предварительным данным, пожар учинила Садагат Гулиева (жена Хатама Гулиева), чье настоящее имя Гюллю. Она облила жилье бензином и подожгла. Информация еще не уточнена, но поговаривают, что Гюллю Гулиева дождалась, пока все заснут после обеда и совершила преступление. Сообщается, что женщина ранее была депортирована из России, но в Азербайджане она поменяла имя Гюллю на Садагат и вернулась в Оренбург. Пожар стал следствием семейного конфликта.

Отметим, что Хатам Гулиев родом из Масаллинского района, а Садагат Гулиева — уроженка Ходжалы.

В настоящее время следственные органы Оренбурга выясняют обстоятельства преступления.

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