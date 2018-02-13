Управление мусульман Кавказа обнародовало причины повышения цен в этом году на поездку в Хадж для паломников из Азербайджана.

Как сообщил Report ответственный представитель Управления мусульман Кавказа (УМК), член азербайджанской миссии Хадж Хамдулла Бабаев, основная причина связана с повышением цен в Саудовской Аравии, в том числе повышением цены на топливо: «Это не обошлось без влияния на цены на поезду в Хадж. В прошлом году были арендованы дома Хадж, это не отели. В этом году забронированы места в отеле на 1000 человек”.

Напомним, что отдел Хаджа УМК работает беспрерывно с 09.00 до 18.00.

Цена поездки в Хадж установлена в размере 4150 долларов. В этом году квота Азербайджана для совершения паломничества возросла до 1200. Если обращения возрастут, квота может быть увеличена до 2000.