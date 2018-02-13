Актер Василий Ливанов много лет дружит с Арменом Джигарханяном. Но сегодняшнее состояние бывшего мужа Виталины Цымбалюк-Романовской вызывает тревогу. Он находится в ужасном состоянии.

«Я позвонил Армену, чтобы как-то его поддержать (после развода). И был просто шокирован, потому что Армен – а мы много-много лет знакомы, и он вообще-то не матерщинник, а очень выдержанный человек – просто кричал, что ему не свойственно: «Все эти бабы, пусть они все сдохнут…» И крыл матом, не давая мне слова вставить. И я понял, что с ним – беда. Человек просто в морально-болезненном состоянии», – рассказал Ливанов.

По его словам, сегодня Джигарханян находится в страшном состоянии. «Я себе не мог представить, чтобы Армен Джигарханян, любимый миллионами артист, сидел в сером больничном халате, у него висели криво отросшие усы, а он тыкал в объектив пальцем и орал: «Воровка! Посадить воровку!» – вздыхает актер, слова которого цитирует издание «Слово».