Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской областиМихаил Саакашвили, которого накануне выдворили с Украины в Польшу, заявил на пресс-конференции в Варшаве, что надеется вернуться и предстать перед украинским судом, передает РИА Новости.

Власти Украины в понедельник выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью незаконно попал на украинскую территорию, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву.

«Если человека обвиняют в государственном перевороте, его не изгоняют из страны. Человека, который обвиняется в тяжких преступлениях, нельзя изгонять из страны. Меня будут судить или нет? Как я буду являться на судебные заседания? Заберите меня обратно в Украину! Я хочу, чтобы меня судили в Украине», — заявил политик.