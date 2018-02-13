Журналист и публицист Александр Хинштейн презентовал в Москве свою книгу «Конец Атлантиды. Почему Путин никогда не станет Горбачевым», написанную в жанре «альтернативной истории». По его мнению, распада СССР удалось бы избежать, если бы у власти тогда находился президент РФ Владимир Путин.

Хинштейн назвал свою книгу попыткой понять причины распада Советского Союза с «несколько неожиданного ракурса». Он пытался переместить Михаила Горбачева и Владимира Путина во времени и пространстве.

«Оказывается, что Путин в случае, если бы он возглавил страну в середине 80-х годов, смог бы, я совершенно в этом уверен, не допустить абсолютного большинства произошедших впоследствии катаклизмов: массового обнищания, роста сепаратизма, гражданских войн и в конечном счете развала страны», — считает Хинштейн, слова которого приводит ФАН.

По его словам, Горбачев не столкнулся ни с одним вызовом, который был бы критическим, а все проблемы повторялись и после прихода Путина к власти, однако действующий президент оказался в состоянии решить каждую из них.