Лавров рассказал, кто мешает странам Запада наладить отношения с Россией, передает РИА Новости.

Глава МИД России Сергей Лавров сказал, что в странах Запада есть агрессивное меньшинство, которое препятствует налаживанию отношений с Россией.

«Мы, конечно, занимаемся своей экономикой, развитием своих возможностей быть независимыми от подобного рода эксцессов, потому что есть в западном стане небольшое, но агрессивное меньшинство, которое пытается не позволить нормализовать отношения с Российской Федерацией», — сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.