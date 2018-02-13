«Сегодня в миланском суде завершился процесс над известным политиком Лукой Волонте, который более 2 лет в Европе был жертвой клеветнической кампании».

Лука Волонте был оправдан Миланским судом от продолжающихся 2 года оскорблений и моральных унижений в его адрес.

Об этом АПА сообщил депутат Эльхан Сулейманов.

«Выражаю глубокое соболезнование всем организаторам клеветнической кампании против меня, моей страны и Луки Волонте, а также каждому, кто оказывал поддержку армянам и силам, которые покровительствовали им», — сказал Э.Сулейманов.