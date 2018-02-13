Скандальный российский политик, кандидат в президенты РФ Владимир Жириновский назвал экс-президента Грузии Михеила Саакашвили «Лениным оранжевых революций».

Об этом сообщает «РИА Новости».

Также он предложил выдвинуть лидера «Руху нових сил» на Нобелевскую премию.

«Надо пожалеть его. Михеил Николаевич – организатор всех оранжевых революций. Вот теоретик Шарп – умер недавно, а Михеила Николаевича надо представить к Нобелевской премии. Он практик, он Ленин оранжевых революций», – сказал Жириновский.