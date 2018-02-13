Специалисты из американской Boston Dynamics научили робота-собаку открывать двери. Наглядная демонстрация размещена на YouTube-канале компании.

На представленном ролике разыгрывается драма, в которой робот не может выбраться из помещения, пока ему на помощь не приходит такой же робот, но с манипулятором. Процесс «побега» занял около 15 секунд.

Компания Boston Dynamics в настоящее время принадлежит японской SoftBank. Американский разработчик известен антропоморфным роботом Atlas и четвероногим BigDog.

В октябре 2017 года китайский стартап Unitree Robotics создал робота-собаку Laikago. В Компании признались, что при разработке Laikago вдохновлялись роботами, созданными Boston Dynamics. Робот назван в честь собаки-космонавта Лайки — первого животного, которое СССР 3 ноября 1957 года на корабле «Спутник-2» вывел в космос.