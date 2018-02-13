Решение США увеличить финансовую поддержку вооруженных курдских боевиков (YPG) повлияет на решения, которые в будущем примет Анкара. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в преддверии визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Анкару, передает Reuters.

«Нам говорят, что, если нас ударят, мы жестко ответим. Те, кто это говорят, никогда в жизни не пробовали османского шлепка», — сообщил турецкий лидер.

Президент добавил, что США должны прекратить «театр» в Сирии с борьбой против террористической группировки ИГИЛ, которая оборачивается борьбой против Турции.

«У нас 911 километров границы с Сирией. Какая у них [США] связь с сирийской границей? Они уже потратили 550 миллионов долларов [на помощь YPG], но сейчас хотят увеличить эту цифру до трех миллиардов», — заявил Эрдоган.

Глава государства отметил, что те, кто боролся с ИГИЛ, теперь сражается против Турции.

Жесткие заявления Эрдогана стали ответом на запрос Пентагона дополнительно выделить деньги на подготовку и оснащение курдских боевиков из YPG.