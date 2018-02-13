Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают данными о россиянах, которые могут находиться в Сирии, кроме военнослужащих ВС России.

«Мы в данном случае оперируем теми данными, которые касаются военнослужащих вооружённых сил Российской Федерации, которые принимают участие в операции вооружённых сил, ВКС России в поддержку сирийской армии. Данными о других россиянах, которые могут находиться в Сирии, мы не располагаем, рекомендуем по этим вопросам обращаться в Министерство обороны — в наше оборонное ведомство», — цитирует Пескова RT.

Он также прокомментировал заявление лидера партии «Яблоко» Григория Явлинского, который попросил российского лидера Владимира Путина разъяснить опубликованную в СМИ информацию о гибели россиян в Сирии.

«Я не думаю, что у господина Явлинского есть какие-то более надёжные источники информации. Но в данном случае мы призываем всё-таки не использовать сообщения СМИ, как первоисточник. И, конечно же, всё-таки, давайте отдавать себе отчёт, что во многих странах мира находится достаточное количество наших соотечественников, россиян. И, конечно, здесь обладать какой-то детальной информацией очень сложно», — добавил Песков.

По его словам, все сообщения СМИ нуждаются в верификации.