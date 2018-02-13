У российских болельщиков, наблюдавших за соревнованиями лыжников на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, отобрали флаг с изображением Владимира Ленина, передает «Газета.Ru».
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У российских болельщиков, наблюдавших за соревнованиями лыжников на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, отобрали флаг с изображением Владимира Ленина, передает «Газета.Ru».
Дата: 2018/02/13 16:27
Раздел: Новость
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