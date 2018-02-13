Несмотря на болезнь, президент Владимир Путин продолжает работать, у него запланированы встречи и другие мероприятия, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Сразу же скажу, уже очень много, скажем так, началось упражнений на счет состояния здоровья президента. Как мы вчера сказали, президент простудился, серьезных заболеваний нет, он продолжает работать», — передает слова Песков РБК.

Песков подчеркнул, что совещание по электронике перенесли, потому что «потребовалось там кое-что доработать».

Во вторник, 13 февраля, у Путина запланирован «рутинный день работы». «График продолжается, но с учетом… Голос у него такой простуженный, сами понимаете, зима», — резюмировал представитель Кремля.