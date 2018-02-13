С начала 2018 года Международный аэропорт Гейдар Алиев обслужил 305 тысяч пассажиров. Данный показатель превышает аналогичный показатель прошлого года на 19 процентов, сообщила пресс-служба аэропорта.

За январь текущего года на долю национального авиаперевозчика «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) пришлось 129 тысяч пассажиров, на долю национального лоукостера Buta Airways – 37 тысяч пассажиров, что в итоге превысило прошлогодний показатель на 15 процентов.

На международные рейсов было перевезено 264 тысячи пассажиров (86,5 процента от пассажиропотока).

На текущий момент бакинский аэропорт обслуживает 25 авиакомпаний по 46 направлениям. В десятке самых популярных международных направлений – Москва, Стамбул, Дубай, Киев, Тегеран, Анталия, Тбилиси, Багдад, Доха и Санкт-Петербург. По этим направлениям в январе совершили полеты 198 тысяч пассажиров.

Новый аэровокзальный комплекс Международного аэропорта Гейдар Алиев (Терминал 1) был сдан в эксплуатацию в апреле 2014 года. Его общая площадь составляет 65 тысяч квадратных метров.

Международному аэропорту Гейдар Алиев была присвоена престижная категория «4 Звезды» от Skytrax, являющейся влиятельной британской консалтинговой компанией, специализирующейся на изучении качества предоставляемых услуг различными авиакомпаниями и аэропортами во всем мире.

В марте 2017 года бакинский аэропорт также возглавил список самых лучших по уровню предоставляемых услуг среди всех аэропортов России и стран СНГ по версии Skytrax World Airport Awards.