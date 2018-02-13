Министерство сельского хозяйства запретило ввоз в Азербайджан живых кур и куриной продукции из ряда стран в связи с распространением в этих странах «птичьего гриппа», сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ведомстве.

«По данным Всемирной организации здоровья животных в ряде стран: Италия, Корея, Конго, Иран, Ирак, Россия, Великобритания, Афганистан, Китай зафиксированы случаи заболевания кур «птичьим гриппом», — отметили в Минсельхозе.

В соседнем Иране заболевание птиц приняло массовый характер, в связи с чем уничтожено обезврежено 25 млн птиц. Кроме того, информация о новых случаях заболевания из Ирана поступают ежедневно.

«Учитывая сложившуюся ситуацию, принято решение о запрете импорта живых кур и куриной продукции из Ирана и других стран, где зафиксированы случаи заболевания «птичьим гриппом», — подчеркнули в ведомстве.