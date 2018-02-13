Двадцатилетняя девушка, ставшая жертвой изнасилования, пожаловалась в полицию на ранее судимого отчима, прокуратура расследует дело.

В Баку отчим обвиняется в изнасиловании падчерицы. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в правоохранительных органах Бинагадинского района.

Прокуратура Бинагадинского района расследует очередной факт изнасилования. В шестое отделение полиции района обратилась жительница поселка Баладжары В.Ф., 1998 года рождения. Девушка заявила, что 8 февраля в 20:00 ее отчим С.Р., 1978 года рождения, изнасиловал ее в доме, где они проживают совместно. Материалы дела переданы в прокуратуру района. Пока по факту никто не задержан.

Сообщается, что мужчина ранее был судим по статье 242 (незаконное распространение порнографических материалов) Уголовного кодекса АР, отбыл двухлетнее тюремное заключение.

Отметим, что с начала года по Баку органами внутренних дел было зарегистрировано семь фактов изнасилования, шесть из которых раскрыты.