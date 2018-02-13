Лидер партии «Рух новых сил», экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявляет, что не будет просить в Польше политического убежища.

«У меня был разговор с руководством Министерства внутренних дел (Польши). Они мне звонили, когда я прибыл в аэропорт. Первый вопрос, который они мне задали, — буду ли я просить политическое убежище в Польше… Я ответил, что нет, не буду просить никакого политического спасения», — сказал он в эфире телеканала NewsOne во вторник.

По словам М.Саакашвили, в Польше ему предоставили охрану.

Как сообщалось, М.Саакашвили 12 февраля был задержан в Киеве и возвращен в Польшу по процедуре реадмиссии.