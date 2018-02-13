Совет Думы России решил не перечислять взнос в бюджет Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), заявил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников, передает Интерфакс.

«Совет Думы принял решение об оплате взносов Российской Федерации на 2018 год в бюджеты международных организаций», — сообщил журналистам во вторник Мельников.

Он перечислил те организации, куда принято решение перечислить взносы Российской Федерации: это Межпарламентская ассамблея православия, Парламентская Ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, парламентская Ассамблея Черноморского экономического сотрудничества, Межпарламентский Союз, Международная Федерация библиотечных сообществ и ассоциаций и секретариат Парламентской конференции Каспийского моря.

«Как вы, наверное, заметили, среди этих организаций нет ПАСЕ», — сказал Мельников.

В свою очередь председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий констатировал, что из-за неуплаты взноса Россией в ПАСЕ в 2018 году организации придется сокращать важные программы.

Летом 2017 года Москва сообщила о приостановке выплаты части взноса в бюджет СЕ в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ.