На реформы в сфере юстиции в Азербайджане выделено 400 000 долларов.

Как передает Report, в Баку состоится презентация нового проекта Совета Европы под названием «Поддержка инициатив в Азербайджане по реформам в сфере юстиции», финансируемый Международным бюро по вопросам борьбы с наркотиками и и правоприменению (INL) Госдепартамента США.

Цель проекта, презентованного при организационной поддержке Совета Европы, заключается в поддержке в Азербайджане реформ в области юстиции и улучшении cоблюдения прав человека.

Проект продлится до 31 декабря 2018 года. Общий бюджет проекта составляет 400 000 долларов. Он реализуется отделом Совета Европы по реализации прав человека на национальном уровне (DG1).