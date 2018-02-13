Instagram работает над введением новой функции: приложение будет оповещать пользователей, когда кто-то сделает скриншот их «истории». Об этом сообщает TechCrunch.

Эту информацию можно будет узнать из списка людей, посмотревших публикацию: если один из них сделает скриншот, то возле его имени отобразится специальный значок.

Функция находится в стадии тестирования и работает у небольшого числа пользователей. В компании не уточнили, когда планируется выпуск финального обновления.

Как отмечает издание The Next Web, нововведение можно легко обойти, например, воспользовавшись сторонними приложениями для сохранения «историй».