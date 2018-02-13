На заседании Совета старейшин Еревана произошел весьма необычный инцидент. Члены оппозиционной фракции принесли вонючий подарок мэру армянской столицы.

Как сообщают армянские СМИ, представители оппозиционной фракции «Еркир цирани» («Страна абрикосов») принесли на заседание банки с фекалиями.

Члены «Еркир цирани» заявили, что жители столичного административного округа Нубарашен каждый день вынуждены «наслаждаться» запахом канализационных вод из-за преступного бездействия коммунальных служб, которые не предпринимают мер для починки прорвавшей канализационной трубы.

Оппозиционеры надели маски и открыли стеклянные емкости, после чего в зале распространилось зловоние. Гор Варданян и несколько членов фракции РПА попытались остановить Мариам Хачатрян, которая с этими тарами направилась к мэру Еревана Тарону Маркаряну.

Возникла потасовка, сопровождающаяся руганью и криками. В результате канализационная вода пролилась. Вмешались также члены оппозиционного блока «Выход».

С целью успокоить разбушевавшихся членов старейшин вызвали полицию. Заседание Совета старейшин было прервано, журналистов попросили покинуть помещение.