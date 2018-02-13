Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в парламенте, резко раскритиковал действия США в Сирии.

По его словам, действия Вашингтона идут вразрез с духом партнерства с Турцией по НАТО. «США обязаны выполнять пункты договоренностей по НАТО, так же как это делают все остальные страны-участницы альянса, в том числе Турция», — приводит слова Эрдогана агентство «Анадолу».

Как президент Турции заявляю, что США — это еще не все НАТО. Все страны-участницы альянса имеют одинаковые права, подчеркнул президент.

Эрдоган отметил далее, что Анкара внимательно следит за попытками греческой стороны провести разведку месторождений газа у берегов Кипра и провокациями в Эгейском море.

«Анкара призывает к отказу от провокаций на фоне концентрации внимания Турции на антитеррористической операции в Африне. Турция продолжит предпринимать решительные шаги по предотвращению провокаций, как это делается сегодня в Африне и будет делаться в сирийском Мюнбиче и других районах», — сказал Эрдоган.

Турецкий лидер призвал иностранные компании к отказу от сотрудничества с греческой общиной Кипра по вопросу разработки месторождений в спорных районах Средиземного моря.

«Вы ничего не добьетесь, проводя скрытные съемки отдельных скал, подписывая недействительные договоры и привлекая в район месторождений морские буровые установки», — подчеркнул Эрдоган.