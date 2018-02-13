В одном из подземных переходов в российском Краснодаре двое мужчин-попрошаек с костылями сыграли в футбол, пока этого никто не видел, — кроме камеры видеонаблюдения, сообщает Лайф.
Дата: 2018/02/13 14:30
Раздел: Странности
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