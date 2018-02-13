Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился суд по уголовному делу в отношении главного редактора газеты Zaman Press Гюндюза Гусейнова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Эльдара Исмайлова в качестве свидетеля была опрошена Света Гараева.

Она сообщила, что ее муж Байрам Исмайлов признан потерпевшим по уголовному делу: «Мой муж скончался. Гюндюз Гусейнов взял у него 33 тыс. манатов, пообещал, что купит дом. Мой муж предоставлял услуги такси».

В ответ на вопросы судьи свидетель сказала, что Г.Гусейнов выдал ее покойному мужу поддельное удостоверение журналиста: «Он взял у моего мужа деньги с тем, что купит квартиру в строящемся для журналистов здании. Когда журналистам выдали квартиры, мы поняли, что Гюндюз обманул нас. Потом до него не доходили звонки. Мой муж передал деньги Гюндузу через нотариуса».

После дала показания другая свидетельница Халида Исмайлова. Она сообщила, что работала в газете Zaman Press и дала руководителю издания Г.Гусейнову 42 тыс. манатов: «В газете я проработала 6,5 месяцев. Я отдавала в газету статьи от имени покойной матери. Моя мама преподавала в школе. Гюндюз Гусейнов пообещал мне, что получит квартиру в доме для журналистов. Я дала ему 42 тыс. манатов, но он не сдержал слова».

Х.Исмайлова при опросе сказала, что также является певицей.

Г.Гусейнову задали вопрос по показаниям свидетеля, но он не захотел отвечать на вопросы.

После Г.Гусейнов заявил, что деньги женщины был «присвоены» Хайямом Исмайловым: «Председатель Профсоюза СМИ Чингиз Гурбанов выбрал меня «Человеком года» и «Журналистом года». Халида ханум женщина без опоры, у нее двое маленьких детей. На ее показания я отвечу только после опроса Хайяма в суде. Мне она не давала никаких денег «.

Очередное заседание суда назначено на 20 февраля.

Согласно обвинительному акту, Г.Гусейнов обвиняется в присвоении путем мошенничества более 264 тыс. манатов своих сотрудников.

Ему предъявлены обвинения по статьям 178.3.2 (мошенничество, с причинением крупного ущерба) и 32.4, 312.2 (дача взятки, должностному лицу за совершение им заведомо незаконных действий (бездействия) или неоднократно) Уголовного кодекса.