Скончался народный артист, гармонист Кямиль Везиров.
Новость о его смерти распространилась в социальных сетях.
Кямиль Везиров был братом покойного кеманчиста, заслуженного артиста Адалета Везирова.
Скончался народный артист, гармонист Кямиль Везиров.
Новость о его смерти распространилась в социальных сетях.
Кямиль Везиров был братом покойного кеманчиста, заслуженного артиста Адалета Везирова.
Дата: 2018/02/13 18:00
Раздел: Life-style, Азербайджан
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