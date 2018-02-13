За 25 лет деятельности в Азербайджане компанией BP вместе с партнерами было инвестировано в экономику Азербайджана свыше 69 миллиардов долларов.

Как передает АПА, об этом сказал вице-президент BP-Azerbaijan Бахтияр Асланбейли в ходе выступления на конференции на тему «Налоги. Прозрачность. Развитие». Он отметил, что за этот период только в рамках проекта разработки блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли было добыто 3,3 миллиарда баррелей нефти. «В рамках проекта разработки газоконденсатного месторождения Шахдениз было произведено 89 миллиардов кубометров газа и 176 миллионов баррелей конденсата».