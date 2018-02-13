Германская газета Bild опубликовала новый список «супероружия» современности за 2018 год. На этот раз в список попал и представитель Израиля – система противоракетной обороны малого радиуса действия «Железный купол».

Российские СМИ, в частности – Rueconomics, отмечают включение в список российского танка Т-14 «Армата» и авиационную вакуумную бомбу повышенной мощности (АВБПМ).

Также в список входят американские авианосцы класса Nimitz, боевые истребители F-22 Raptor и бомбардировщики-невидимки B-2 Spirit, немецкие танки Leopard 2 и китайские ракеты DF-21D.

Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI), занимающийся вопросами контроля над вооружениями и разоружения опубликовал сведения о системах вооружений, приобретенных Азербайджаном в 2015—2016 годах.

В базе данных SIPRI есть информация о том, что Азербайджан заказал в 2016 году систему ПВО/ПРО «Железный купол» и ракеты Tamir к этому комплексу.

Закупка Арменией у России ударных ракетных комплексов «Искандер» побудила Азербайджан к размещению израильских противоракетных систем для защиты нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан (ВТС), писало грузинское издание «Резонанси» в статье под названием «Железный купол» — нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан защитит израильская противоракетная система».

По информации грузинского издания, эти комплексы Азербайджан разместит в Баку и Гяндже. Официального подтверждения данной информации пока нет.