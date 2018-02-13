В налоговой системе Азербайджана будет обеспечена прозрачность, сказал во вторник министр по налогам Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе выступления на конференции на тему «Налоги. Прозрачность. Развитие».

По его словам, в данном направлении уже ведется обширная работа.

«Мы начали процесс реорганизации структуры и принципов управления в налоговых органах. Началось формирование новой, динамичной и основанной на современных принципах управления налоговой администрации, которая будет способна отвечать стоящим перед ней требованиям», — сказал министр (цитата по Тренд).