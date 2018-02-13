Главное управление медицинской службы Министерства юстиции выразило отношение к информации об ухудшении состояния здоровья бывшего начальника Главного управления по безопасности в сфере энергетики и транспорта упраздненного МНБ, генерал-майора Акифа Човдарова. Информацию об этом предоставил его адвокат.

Как сообщили АПА в Главном управлении медицинской службы, состояние здоровья А. Човдарова стабильное, он находится под наблюдением врача.

В Управлении также сообщили, что А.Човдаров получает необходимую медицинскую помощь: «Проводятся регулярные наблюдения со стороны кардиологов госпиталя. Заключения его личных врачей и врачей госпиталя совпадают. При соблюдении назначенного лечения состояние здоровья А.Човдарова стабилизируется. В настоящее время состояние его здоровья стабильное».

Отметим, что адвокат А. Човдарова распространил информацию об ухудшении состояния его здоровья.

Решением бакинского военного суда Акиф Човдаров был лишен свободы сроком на 12 лет.