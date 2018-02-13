Подозреваемый в убийстве гражданина Азербайджана у метро «Славянский бульвар» задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Как сообщил «МК» источник в правоохрантельных органах, вчера сотрудниками МУРа был задержан 36-летний уроженец Кабардино-Балкарии.

Он изобличен в том, что 29 января вечером возле входа в метро, на глазах свидетелей в ссоре застрелил 32-летнего жителя Сумгаита Махира Рустамова (1989 г.р.), который скончался на месте.

Второй участник инцидента житель Сумгаита Али Гасанов (1985 г.р.) получил огнестрельное ранение в руку. Он был госпитализирован в больницу. Стрелок скрылся с места преступления.