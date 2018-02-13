14 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются дожди, ночью и утром в некоторых местах интенсивные, ветер северный.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 2-4°, днем 5-7°.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 771 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 80-90%.

В районах Азербайджана осадков ожидаются дожди, в горных и предгорных областях снег, в отдельных местах интенсивный. Днем в западных районах осадки прекратятся, в некоторых местах будет туман, ветер восточный, временами порывистый.

Температура воздуха ночью составит 1-4°, днем 6-9°, в горах ночью 3-8°, днем 0-3° тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, дождливая и ветреная погода на Абшеронском полуострове неблагоприятно скажется на здоровье метеочувствительных людей. В то же время нормальное суточное течение метеорологических условий 15-16 февраля является положительным фактором.