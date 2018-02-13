13 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию, возглавляемую председателем Восточного комитета экономики Германии Вольфгангом Бюхеле.
Информацию об этом распространил официальный сайт главы государства.
13 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию, возглавляемую председателем Восточного комитета экономики Германии Вольфгангом Бюхеле.
Информацию об этом распространил официальный сайт главы государства.
Дата: 2018/02/13 13:05
Раздел: Азербайджан
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