По сообщению местной полиции, подозреваемый в незаконной охоте на крупных кошачьих браконьер был съеден львами в окрестностях Национального парка Крюгера в Южной Африке.

Животные мало что оставили от своей жертвы, но все же отдельные фрагменты его тела были найдены в выходные в игровом парке возле Хоэдспруита.

«Похоже, жертва занималась незаконной охотой в сафари-парке, где на него напали и растерзали львы, — сказал агентству Франс-пресс пресс-секретарь полиции Лимпопо Моате Нгопе. — Они съели его почти полностью, оставив только голову и еще некоторые фрагменты».

Полиция еще не установила личность жертвы. Рядом с телом были обнаружены заряженное охотничье ружье и боеприпасы, сообщили ИноСМИ со ссылкой на новостной южноафриканский сайт.