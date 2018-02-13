Нет ничего хуже для политика, чем надлом внутреннего строя. В случае такого все идет вспять, или же наперекосяк. Сознание – в первую очередь. Как у армянского президента Сержа Саргсяна, который выдавливает из себя остаточный ресурс уверенности.

Продвижение в первой фазе военной кампании, о котором законный президент Армении Левон Тер-Петросян высказался, как об успехах в боях, и никак не о победе в войне, вскружили голову полевым командирам. Отмахнувшись от здравой логики дальновидного Тер-Петросяна и скооперировавшись с другим полевым старостой Робертом Кочаряном, Саргсян отбил власть у первого главы государства.

Время расставило все по местам. Саргсяну слабо признать, что не смог увидеть дальше носа. И сегодня он в безнадежном положении пытается выручить проигранный сеанс, утверждая, что «конфликт между Арменией и Азербайджаном может быть решен только в случае отказа Баку от нереалистичных ожиданий».

Налицо явное перенапряжение мозговой системы, когда политик бредит. У Азербайджана никаких, тем более радужных, ожиданий нет и быть не может, есть строгие требования. И сводятся они к тому, что проблему решит воля сильного, а не тряпичное сюсюканье неудачника.

Похоже, озвученные президентом Ильхамом Алиевым заявления на съезде правящей партии «Ени Азербайджан» вызвали крайнее беспокойство армянского руководства, которое никак в себя не придет. А между тем азербайджанский лидер озвучил то, что должно восстановить историческую справедливость.

Земли Иреванского ханства, Зангезура, Гейче — это исконные земли азербайджанцев, которые не нуждаются в подтверждении. От истой правды армянского лидера, его присных и бросает в дрожь.

Если говорить по существу, то громкие заявления армянских лидеров о наличии «в словах президента Азербайджана предвыборного компонента» есть ничто иное, как отвлекающий маневр, призванный затуманить воображение рядовых граждан несчастной страны.

Азербайджанская политическая элита во главе с президентом никогда не была в объятьях иллюзий и беспричинно не призывала к освобождению Зангезура и Еревана. Если сегодня президент Ильхам Алиев об этом говорит в открыто, это означает, что Саргсян и его единомышленники перешли Рубикон и играют на грани фола. Иносказательно это выглядит так – не хотели отделаться от Карабахской проблемы малой кровью, получите сполна.

Не стоит забывать, что азербайджанское население Армении было полностью вытеснено их своих земель в нынешней Армении волнообразно. И если сегодня президент Ильхам Алиев выносит на обсуждение народа историческое возвращение на исторические земли, это означает, что решение об историческом восстановлении истины принято на всенародном уровне.

В одном, возможно, армянский лидер прав, что «в предыдущие годы было много возможностей мирно решить конфликт». Возможности были упущены не потому, что этого не желал Баку, а потому, что Ереван точил лясы, играл в сопливые игры, и сегодня об утраченных возможностях должен сожалеть не Баку, а только Ереван.

В вербальной войне, где Ереван принял за правило краснобайство, достигается иллюзорный эффект. Однако он весьма и весьма эфемерный. В политике, да и во всех серьезных ипостасях значение имеют подтвержденные факты, а не пустословие. Официальный Баку на сегодня успешное звено, которое только и делает, что повышает эффективность своего участия в международных программах сотрудничества, наращивая при этом свое стратегическое преимущество.

На днях президент Азербайджана подчеркнул, что его страна, имея сильный естественный ресурс, рост и последовательность, сможет выполнить все намеченные задачи. В свете бездарности политического руководства Армении, которая все больше отступает, Азербайджан прибавляет в показателях роста. Дальнейший откат Армении означает его неминуемое фиаско. Агрессивная сущность армянской концепции управления гарантирует народу страны только разочарование и обманутые надежды, и с этим невозможно не соглашаться.

Еще одним подтверждением тому движение первого тестового поезда, который из России доехал до Ирана по железной дороге Астара-Астара, которая интегрирует железные дороги Азербайджана и Ирана в единое звено. Полномасштабный ввод железной дороги ожидается в марте этого года, и стальная дорога Астара (Иран) – Астара (Азербайджан) официально будет считаться действующей.

Пока Ереван обивал пороги в своей антиазербайджанской кампании, безуспешно пытался сделать сказку былью, Баку вместе с соседями добился результата.

Таким образом, в регионе формируется новая платформа сотрудничества с участием Азербайджана, Ирана и России, где не видно места Армении. По-другому и быть не могло. Страны, желающие развития сотрудничества и интеграции, идут на реальное участие в полезных программах, а не ударяются во вредительские и опасные затеи, чтобы закамуфлировать свою никчемность. Глядя на Сержа Саргсяна это отчетливо просматривается.

Тофик Аббасов

Minval.az