Команда расследователей из Conflict Intelligence Team (CIT) обнародовала имена россиян, погибших в результате авиаудара международной антитеррористической коалиции во главе с США 7 февраля, сообщают Русская служба «Голоса Америки». Это Алексей Ладыгин (Рязань), Владимир Логинов (Хабаровск), Станислав Матвеев и Игорь Косотуров (оба из города Асбеста Свердловской области». По данным, «Медиазоны» в ходе обстрела также погиб активист незарегистрированной партии «Другая Россия» Кирилл Ананьев.

Ранее минобороны РФ утверждало, что граждан России в зоне удара не было, и сообщало о раненых в ходе инцидента сирийских ополченцах, действовавших без согласования с российскими военными.

Все перечисленные погибшие предположительно входили в состав пресловутой частной военной компании «ЧВК Вагнера». При этом как минимум двое из них прежде воевали на стороне пророссийских сепаратистов в украинском Донбассе.

Распространяемые в СМИ и соцсетях цифры о погибших в Сирии «вагнеровцах» сильно разнятся. CNN со ссылкой на командира курдских подразделений передает, что всего 7 февраля погибло около 200 наемников. Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) на своей странице «ВКонтакте» написал о «сотнях» жертв среди ЧВК.

В Москве у здания министерства обороны в воскресенье прошла серия одиночных пикетов против участия России в военной кампании в Сирии. Пикетирующие держали плакаты с резкими антивоенными лозунгами и критикой российских властей.

Как отмечают медиа, до сих пор, по истечении уже трех суток после инцидента, российские власти так и не отреагировали на сообщения о гибели, «возможно, десятков российских граждан».

По данным американских и курдских источников, удар в районе Дейр-эз-Зора наносился по наступавшим на позиции союзников международной коалиции из SDF (Сирийские демократические силы) проправительственным силам. Как заявили в пресс-службе Пентагона, представители коалиции регулярно общались с российскими коллегами «до, во время и после нападения».

Газета Washington Post в минувшую пятницу назвала «фатальное столкновение» между американскими военными силами и российскими вооруженными отрядами в Сирии «зловещим предзнаменованием».

По мнению независимого военного аналитика Александра Гольца, молчание российских властей в связи с трагедией свидетельствует о том, что они не знают, что говорить в этой ситуации.

«Потому что она не просто скверная, она чудовищная, – констатировал он. – Невозможно поверить, что бойцы частной военной компании действовали без ведома российских офицеров, отвечающих за эту зону Дейр-эз-Зора, а те не знали о том, что движется колонна, в составе которой находятся бойцы ЧВК. Это означает, что российский офицер, который давал присягу и у которого должны быть какие-то понятия о чести, получил от американцев до начала операции сведения, что по колонне будет нанесен удар, и не предупредил (своих)».

Или же по каким-то причинам бойцы ЧВК проигнорировали это предупреждение, что тоже выглядит очень странным, заметил Александр Гольц.

«На самом деле это чудовищная ситуация, безотносительно того, какова была истинная цель операции (в которой были задействованы «вагнеровцы», – добавил он. – И мне страшно не хочется верить в том,что американские самолеты и вертолеты расстреляли колонну ЧВК». Я не представляю себе, какую версию смогут сейчас предложить российские власти. И если все произошедшее правда, то они будут до последнего отмалчиваться».

Вместе с тем аналитик усомнился, что трагедия резко отвадит российских наемников от участия в сирийском конфликте.

«Зная характер людей, которые пускаются в подобные предприятия, я так не считаю. Для тех, кто становится наемниками (это касается отнюдь не только русских), характерна некая авантюристическая жилка. Они каким-то образом, даже дожив до вполне зрелых лет, сохраняют ощущения, больше характерные для 18-летних. Что, вот, осколок или пуля попадут в кого-то, но не в них. Наверное, только так и можно добровольно согласиться участвовать в войне».

Поэтому Александр Гольц думает, что количество желающих поехать в Сирию может сократиться только в том случае, если сократится финансирование.