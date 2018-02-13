На странице в Facebook экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили опубликовано видео задержания сотрудникаминеизвестного спецподразделения политика в киевском ресторане «Сулугуни».

Как информирует Minval.az, на видеозаписи видно, как в помещение врываются примерно 15 спецназовцев. После небольшой стычки с двумя мужчинами (предположительно, охранниками Саакашвили) они силой выводят экс-президента Грузии из ресторана. При этом политика одновременно ведут четверо спецназовцев, один из которых держит его за волосы

В описании к видео говорится, что задержавшие Саакашвили люди «били его в лицо всю дорогу до самолета, закрывали рот и глаза, грозили выстрелить».

Михаил Саакашвили в понедельник был выслан украинской госпогранслужбой в Польшу. В госпогранслужбе заявили, что это была не депортация, а реадмиссия — возвращение гражданина в страну, откуда он нелегально прибыл.

Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву. Сторонники Саакашвили провели митинг у здания администрации президента Украины. Ранее между ними и сотрудниками полиции произошли стычки, одного человека задержали.