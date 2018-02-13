Премьер-министр Польши Матеуш Моравецький заявил, что национально-освободительное восстание под руководством Богдана Хмельницкого в еврейской историографии сравнивается практически с Холокостом.

Как сообщает leopolis.news, об этом он рассказал во время встречи в публичной библиотеке с жителями Холма, где комментировал «непростые взаимоотношения польского и еврейского народа на протяжении веков».

По его словам, Польша никогда не занималась гонениями евреев, а наоборот различными привилегиями создала им хорошее пространство для жизни.

В то же время Моравецький привел в пример деятельность Богдана Хмельницкого, отметив, что в еврейской историографии его восстание сравнивается практически с Холокостом. Польский премьер ривел слова одного из раввинов, который якобы во время недавней конференции в Торуне поставил Хмельницкого в один ряд с Гитлером и Гиммлером.

«Для наших соседей Хмельницкий — это национальный герой, а для нас тот, который сделал первый аккорд в гибели Речи Посполитой», — отметил глава польского правительства.

Напомним, 6 февраля, президент Польши Анджей Дуда подписал закон о «запрете бандеризма». В этот же день ранее Верховная Рада Украины приняла постановление, которым народные депутаты осуждают принятие закона о запрете так называемой «бандеровской идеологии» в Польше.