В российском городе Оренбург в результате пожара погибла азербайджанская семья.

Как передает АПА, об этом сообщил глава местной азербайджанской диаспоры Яшар Масимов.

Возгорание зарегистрировано 12 февраля в 13:54 по местному времени в квартире по адресу: г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 58/1, 9 этаж.

Площадь пожара составила 10 кв. м. В ликвидации пожара принимали участие 61 человек и 34 ед. техники.

4 человека погибли, из них 2 ребёнка, 5 человек пострадало. В настоящее время известны имена двух погибших – это Намик Гулиев и его малолетняя дочь Лейла Гулиева.

На месте работает следственная группа, выясняются причины возгорания.