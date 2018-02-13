Президент США Дональд Трамп заявил, что ядерный арсенал США всегда будет самым большим в мире, а его сокращение зависит от политики других стран в этой области, сообщает РИА «Новости».

«Надеюсь, мы сможем сократить ядерный арсенал в предстоящие годы, но это зависит от того, что будут делать другие люди. Мы всегда будем номер один в этой категории… будем далеко превосходить других», — сказал Трамп в Белом доме на представлении членам кабинета и губернаторам проекта реформы инфраструктуры США.

Президент заявил, что США постоянно создают и улучшают ядерное вооружение. Он считает, что это необходимо делать, так как такой же политики придерживаются другие страны. Также Трамп отметил, что хотел бы избавиться от многих ядерных боеголовок, но сделает это только в том случае, если все страны будут придерживаться курса на разоружение.