Председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский подверг критики решение украинских властей о задержании и выдворении из страны бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом политик написал в своем телеграм-канале.

— Украина утверждает, что стремится в Европу, к европейским ценностям, а это, в первую очередь, терпимость, демократичность, плюрализм. Тем не менее, киевские пройдохи под совершенно надуманным предлогом лишили гражданства своего бывшего губернатора и лидера политической партии Михаила Саакашвили, а теперь еще и выдворили его из страны, — заявил Жириновский.