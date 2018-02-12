Супруга Дональда Джона Трампа-младшего, сына президента США, открыла конверт с белым порошком и попала в больницу. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на телеканал Fox News.

Сообщается, что невестка американского лидера Ванесса Трамп вскрыла конверт, адресованный своему мужу.

40-летнюю модель и мать пятерых детей увезли в больницу в качестве меры предосторожности.

Телеканал напоминает, что Трам-младший в сентябре прошлого года отказался от услуг Секретной службы, занимающейся, помимо прочего, охраной первых лиц США и их семей. Утверждалось, что он хотел «больше приватности».

Позже стало известно, что белый порошок, который находился в адресованном Дональду Трампу-младшему конверте, не опасен.