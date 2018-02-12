Выдворенный в Польшу лидер украинской партии «Рух нових сил» Михаил Саакашвили в прямом эфире телеканала NewsOne пригрозил тюрьмой президенту Украины Петру Порошенко, который, по его мнению, причастен к депортации политика.

По словам Саакашвили, в Европе он сделает так, что Порошенко «мало не покажется».

«Я никуда его не буду отправлять. Мы его отправим в украинскую тюрьму, когда придет время. А это время придет очень быстро. Ни одна страна его не будет принимать хлебом-солью, это точно», – заявил лидер «Руху нових сил».

О своих дальнейших планах он отказался говорить подробно, пообещав озвучить их позднее.